Жительницу Ростовской области приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

В Ростовской области местную жительницу приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима за попытку сбыта более 39 г метилэфедрона. Об этом сообщила Лиховская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в феврале 2025 года женщина вместе с другим человеком приобрела партию наркотика, расфасованную по прозрачным полимерным пакетам, для последующего сбыта в Каменске-Шахтинском. Довести преступный умысел до конца они не смогли — обоих задержали сотрудники транспортной полиции, наркотик изъяли.

Суд назначил женщине наказание с учетом позиции государственного обвинителя Лиховской транспортной прокуратуры. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Валерий Климов