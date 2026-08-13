Жительницу Ростовской области приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков
В Ростовской области местную жительницу приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима за попытку сбыта более 39 г метилэфедрона. Об этом сообщила Лиховская транспортная прокуратура.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
По данным прокуратуры, в феврале 2025 года женщина вместе с другим человеком приобрела партию наркотика, расфасованную по прозрачным полимерным пакетам, для последующего сбыта в Каменске-Шахтинском. Довести преступный умысел до конца они не смогли — обоих задержали сотрудники транспортной полиции, наркотик изъяли.
Суд назначил женщине наказание с учетом позиции государственного обвинителя Лиховской транспортной прокуратуры. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.