В Ростове загорелся грузовик на проспекте Шолохова

На проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 15:51. Пожар произошел у дома №228а. На место направили один пожарный расчет — четыре человека.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что огонь охватил кабину грузовика и, судя по видео, на момент съемки не распространился на прицеп.

Информация о причинах возгорания и состоянии водителя на момент публикации отсутствовала.

Валерий Климов