На Дону проверили антитеррористическую защищенность 95 религиозных объектов
В Ростовской области в первом полугодии 2026 года проверили 95 религиозных объектов на соответствие требованиям антитеррористической защищенности. Об этом сообщили по итогам заседания рабочей группы антитеррористической комиссии области.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В перечень объектов религиозных организаций, подлежащих антитеррористической защите, входят 454 объекта. Все они прошли категорирование и имеют паспорта безопасности. На 2026 год запланированы проверки 159 объектов.
Заседание рабочей группы прошло в правительстве Ростовской области под председательством заместителя министра региональной политики Александра Буланова. В нем участвовали представители правоохранительных органов и духовенства.
По итогам проверок были выявлены отдельные нарушения. Ответственные органы занимаются приведением объектов в соответствие с установленными требованиями. По словам господина Буланова, соблюдение требований антитеррористической защищенности религиозных объектов находится на особом контроле.