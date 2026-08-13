На Дону проверили антитеррористическую защищенность 95 религиозных объектов

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года проверили 95 религиозных объектов на соответствие требованиям антитеррористической защищенности. Об этом сообщили по итогам заседания рабочей группы антитеррористической комиссии области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В перечень объектов религиозных организаций, подлежащих антитеррористической защите, входят 454 объекта. Все они прошли категорирование и имеют паспорта безопасности. На 2026 год запланированы проверки 159 объектов.

Заседание рабочей группы прошло в правительстве Ростовской области под председательством заместителя министра региональной политики Александра Буланова. В нем участвовали представители правоохранительных органов и духовенства.

По итогам проверок были выявлены отдельные нарушения. Ответственные органы занимаются приведением объектов в соответствие с установленными требованиями. По словам господина Буланова, соблюдение требований антитеррористической защищенности религиозных объектов находится на особом контроле.

Валерий Климов