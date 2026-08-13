«Дельфин», «Градусы» и конный прокат

В ближайшие выходные жителей и гостей Краснодара ждет насыщенная программа мероприятий, среди которых концерты, шоу, спектакли и выставки. В городе выступят знаменитые музыканты, а в театрах представят постановки на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

14 августа в 19:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара состоится «Вечер органной музыки». Для зрителей выступит заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий. В программе прозвучит классика органного репертуара.

Стоимость билетов — от 550 рублей. (12+)

14 августа в 20:00 в Амфитеатре парка Краснодар выступит поп-группа «Градусы». Организаторы обещают, что зрителей ждет прилив сил — это тот самый случай, когда музыка заставляет забыть о повседневных проблемах. Прозвучат как проверенные временем хиты «Голая», «Режиссер», «Научиться бы не париться», так и новые песни.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (16+)

14 августа в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт Nirvana Tribute, приуроченный к вечеру памяти Курта Кобейна. Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных музыкантов звучат в исполнении других артистов. Прозвучат все культовые песни группы, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (18+)

15 августа в 15:00 в Кроп Арене начнется «БПМ Фест», где выступят Thrill Pill, Uglystephan, Baby Melo, HOFMANNITA, Voskresenskii, STOPBAN, elyaplugg!, unki и еще восемь секретных гостей.

Стоимость билетов — от 2399 рублей. (16+)

15 августа в 18:00 в Краснодарском музыкальном театре состоится концерт биг-бенда Георгия Гараняна ко дню рождения основателя — «Посвящение маэстро 2026». Организаторы сообщают, что это не просто концерт, это живое звучание истории, эмоций и таланта, которыми маэстро вдохновлял поколения. Прозвучат лучшие композиции из золотого фонда оркестра.

Стоимость билетов — от 600 рублей. (6+)

15 августа в 18:00 в ресторане «Мишкин & Мишкин» выступит хип-хоп и рэп-исполнитель Пика. Зрители услышат «Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и еще бесконечное число хитов, покорившие тренды соцсетей.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (16+)

16 августа в 20:00 в Амфитеатре парка Краснодар выступит «Дельфин». Организаторы обещают, что для концерта готовится «уникальный сет-лист», куда помимо известных хитов включены раритетные работы с самых первых альбомов исполнителя.

Стоимость билетов — от 5000 рублей. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

14, 15 и 16 августа в театре «Мой» покажут комедийный спектакль «Восемь женщин», поставленный по пьесе Роберта Тома. Это история о том, как однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают свое собственное расследование и поиск убийцы.

Стоимость билетов — от 1700 рублей. (18+)

15 и 16 августа в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят драматическую постановку «Земля Эльзы». В описании говорится, что Эльзе за семьдесят. Всю жизнь она была белой вороной, но жила как все: вкалывала за троих, безропотно терпела, молчала и знала — счастья не будет. Но когда умер нелюбимый муж, она решила: хватит. И появился он, «дачник» Василий Игнатьевич, «из города».

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (16+)

15 августа в 18:00 в ДК железнодорожников для самых юных зрителей покажут шоу «Щенки спешат на помощь». Дети увидят на сцене Зика Райдера, озорного десятилетнего мальчика, и его верных и отважных друзей-щенков: Маршала, Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра Гудвэй и ее любимицу курочку Циполетту. Их главная миссия — защита Бухты Приключений и ее жителей от всевозможных напастей.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+)

16 августа в 19:00 в театре ТМИН зрителям представят моноспектакль под названием «Портрет». Это постановка заслуженного артиста России Равиля Гилязетдинова по повести Н. Гоголя. Зрители увидят мистическую историю живописца, который не сумел преодолеть дьявольского искушения богатством и славой.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (16+)

16 августа в 18:00 в Одном театре покажут драматический спектакль «Разговор без свидетеля». Это история о двух людях. Он и Она — разведенная пара, держатся друг за друга и не могут высказать все то, что они чувствуют, чтобы завершить этот бесконечный круг.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)

16 августа в 18:00 в театре Veritas краснодарцам представят постановку «Королевские игры». Спектакль по одноименной пьесе Григория Горина — это увлекательная игра, в которой шахматы становятся метафорой жизни, отношений и власти. Действие происходит на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между двумя сильными личностями — королем-распутником Генрихом VIII и строптивой дочерью казначея Анной Болейн.

Стоимость билетов — от 1100 рублей. (16+)

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Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел детективный боевик «Ограбить Лондон». По сюжету, в центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление. В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро и Сэм Уортингтон.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)

Для любителей драмы в прокат вышел южнокорейский фильм «Время сиять». Уджин — подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестает в него верить, парень впадает в отчаяние. Но все меняется с появлением таинственного студента Квон Тэхи, который неожиданно становится его наставником и верным другом, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 610 рублей. (16+)

Для юных зрителей в кинотеатрах показывают приключенческий фильм «Смешарики сквозь вселенные». Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра.

Стоимость билетов — от 660 рублей. (6+)

В прокате также новый триллер «Крушение рейса». Самолет международного рейса Лос-Анджелес—Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжили в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул, привлеченных обломками самолета, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 450 рублей. (18+)

На экраны также вышла романтическая комедия «40 свиданий, 40 ночей». В описании говорится, что у Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)

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Куда сходить еще

15 августа в 10:00 на Краснодарском ипподроме пройдут скачки на приз имени Буденного. В программе дня: концертная программа, конкурс дамской и детской шляпки, конный прокат, выставка-продажа товаров ручной работы, кафе под открытым небом и много другого.

Стоимость билетов — от 900 рублей. (0+)

14 августа в 20:00 в стендап-баре «Маяковский» выступит комик Макс Евдокимов. Он участник проектов: StandUp ТНТ, Outside Stand Up. Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (18+)

В пятницу и выходные жители и гости Краснодара смогут посетить выставку естественных наук в Музее-заповеднике им. Фелицына — «Богомолы — насекомые с другой планеты». Экспозиция представляет собой энтомологическую коллекцию — около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара. Большую часть выставки составят богомолы: редкие виды палочников, индийские богомолы, богомолы-призраки и другие.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (6+)

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