Пятерых погибших в Севастополе пиротехников и охранника наградят посмертно

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев инициировал посмертное награждение пятерых человек, погибших при разминировании снаряда после атаки ВСУ. Четыре пиротехника МЧС и охранник здания погибли при детонации боеприпаса, сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил Михаил Развожаев, он обсудил вопрос награждения с главой МЧС Александром Куренковым. Ордена Мужества будут вручены посмертно Антону Чудакову, Александру Панчуку, Артему Дуплину, Роману Пилипчуку и Василию Староверову.

Правительство Севастополя окажет помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось, что четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю и охранник погибли при исполнении служебного долга. Снаряд сдетонировал, когда специалисты обследовали территорию после атаки ВСУ.

Алина Зорина