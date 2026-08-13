В Петербурге открыли горячую линию для пострадавших от атак на склады Wildberries селлеров

В Санкт-Петербурге заработала специальная горячая линия для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. Об этом 13 августа сообщил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург запустил горячую линию для селлеров, пострадавших при атаках на склады Wildberries

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург запустил горячую линию для селлеров, пострадавших при атаках на склады Wildberries

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Консультации продавцам предоставляет Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга. Специалисты будут оказывать адресную поддержку селлерам и помогать им в решении вопросов, связанных с последствиями атак на складскую инфраструктуру.

«Мера направлена на адресную поддержку предпринимателей и обеспечение устойчивости малого и среднего бизнеса в сегменте электронной коммерции»,— уточнили в городском комитете.

Обратиться на горячую линию можно по будним дням в часы работы ЦРПП по телефону 8 (812) 576-00-27.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предположил, что конечный потребитель не сильно пострадает из-за атак беспилотников на склады Wildberries, основной ущерб ощутит на себе сам маркетплейс.

Матвей Николаев