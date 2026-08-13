Минэнерго взяло под контроль поставки топлива аграриям Ростовской области

Правительство Ростовской области проработало и согласовало механизм поставок 60 тыс. т топлива местным аграриям. В рамках установленного лимита первые объемы уже получены. Об этом в интервью «РБК Ростов» рассказал депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров.

Дефицит возник из-за атак на объекты топливно-энергетического комплекса России в начале лета. Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, Министерства сельского хозяйства РФ и областного минсельхоза.

«Бесперебойное обеспечение топливом аграриев — ключевое условие для успешного проведения уборочной кампании», — пояснил господин Гончаров.

Мария Хоперская