Из-за дорогого топлива суда из Ростова отправляют заправляться в Москву

Теплоходы из Ростова-на-Дону приходится перевозить на заправку в Москву из-за дефицита судового топлива и высоких цен на него. Об этом на пресс-конференции ТАСС Юг заявил директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, наиболее острая ситуация с судовым топливом на юге России сложилась в Ростове-на-Дону и Астрахани, где зафиксированы самые высокие цены на него. Проблемы с топливом также отмечаются в Санкт-Петербурге, однако там ситуация менее критична.

«В Ростове гигантская проблема с судовым топливом. Проще заправиться в Москве, чем в Ростове, поэтому сейчас туда-сюда перевозят суда», — сказал Мкртчян.

В начале июня Министерство энергетики РФ связало сложности с поставками топлива в ряде регионов ЮФО с атаками на предприятия топливно-энергетического комплекса. Для решения проблемы ведомство сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК.

Мария Хоперская