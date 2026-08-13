Плодородие земель является одним из ключевых условий развития сельского хозяйства Краснодарского края и должно оставаться приоритетом при реализации аграрной политики. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в публикации, посвященной сохранению кубанских черноземов. По его словам, именно состояние почвы во многом определяет возможности растениеводства и других направлений агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Юрий Бурлачко отметил, что в условиях активной трансформации экономики и постоянного поиска дополнительных ресурсов для ее поддержки и развития особое значение приобретают вопросы сохранения базовых условий для хозяйственной деятельности. Для Краснодарского края таким фундаментом он назвал плодородие земель. По его оценке, это один из основных факторов региональной экономики и приоритетное направление работы по сохранению, восстановлению и повышению содержания гумуса в почве.

Председатель ЗСК подчеркнул, что количество и качество гумуса имеют принципиальное значение для будущего агропромышленного комплекса. От этих показателей, по его мнению, зависит устойчивость сельского хозяйства, поскольку без соответствующего уровня плодородия многие направления современного АПК не смогли бы существовать в привычном виде.

Сохранение продуктивности сельскохозяйственных земель, как отметил Юрий Бурлачко, является общероссийским направлением. В качестве подтверждения он привел поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которое в начале текущего года получили несколько профильных ведомств. Им необходимо проработать вопрос утверждения программы повышения плодородия почв и восстановления защитных лесных полос.

Отдельно председатель краевого парламента связал состояние почв с возможностями различных отраслей сельского хозяйства. Плодородие земель он назвал фундаментальной «сцепкой» между направлениями АПК и условием получения высоких урожаев. По его оценке, если задача заключается в сохранении и дальнейшем увеличении объемов урожая, работу с почвенным плодородием необходимо вести уже сейчас.

О необходимости таких мер, по словам Юрия Бурлачко, свидетельствуют и научные данные. За полтора века уровень гумуса в почве снизился с 5,7 до 3% и ниже. При этом сегодня, отметил председатель ЗСК, изменилось само отношение к использованию этого ключевого природного ресурса. Такой подход он расценил как серьезный шаг для дальнейшего сохранения черноземов и увеличения их потенциала.

Мария Удовик