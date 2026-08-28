ИТ борозды не испортит

Аграрии Крыма и Кубани наращивают инвестиции в цифровизацию. По оценкам участников рынка, ИТ-разработки помогают решать широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности и снижение издержек: от точного прогнозирования урожайности до сокращения доли ручного труда. Однако ускорению процесса мешает нехватка квалифицированных специалистов в области биоинформатики и сложности с импортозамещением ПО, признают в компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным барьером для цифровизации АПК являются сложности с импортозамещением программного обеспечения и повышением цифровой грамотности персонала

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Главным барьером для цифровизации АПК являются сложности с импортозамещением программного обеспечения и повышением цифровой грамотности персонала

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В министерстве сельского хозяйства Республики Крым отмечают положительную динамику в цифровизации отрасли. В регионе, являющемся одним из ключевых производителей фруктов, винограда и другой растениеводческой продукции, цифровые решения рассматриваются как важнейшая точка роста, позволяющая сократить производственные издержки и минимизировать ручной труд, рассказали Guide в профильном ведомстве.

Так, в крымском виноградарстве и садоводстве внедряют системы контроля полива и внесения средств защиты растений. Однако наиболее серьезный запрос на цифровизацию демонстрирует отрасль растениеводства, где активно развиваются системы точного земледелия. С 2022 года, по объективным причинам, в регионе приостановлено использование некоторых зарубежных решений, но на смену им приходят отечественные разработки. Так, ФГБУН «НИИСХ Крыма» совместно с Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) адаптировали методы идентификации озимых культур и выявления аномалий в их развитии по спутниковым данным. Полученные уравнения связи между вегетационным индексом и урожайностью позволяют делать прогнозы с точностью до 90% для озимых и 75% для яровых культур. Для оценки влагозапасов почвы и обеспеченности осадками, особенно в районах без метеостанций, используются данные спутникового сервиса «Вега» (ИКИ РАН).

В крымском овощеводстве защищенного грунта уже несколько лет успешно применяются технологии автоматического контроля климата, освещения и питания растений.

Выстроив ИТ-архитектуру

Краснодарский край, один из лидеров агропрома, также демонстрирует впечатляющие результаты внедрения передовых технологий. Масштабный эксперимент, проведенный учеными Кубанского ГАУ и ГК «Прогресс Агро», доказал высокую эффективность использования искусственного интеллекта (ИИ) в сельхозпроизводстве. Исследования, охватившие 50 полей общей площадью 4,2 тыс. га, показали, что применение нейросетей для дифференцированного внесения удобрений позволяет экономить до 15% азотных удобрений. При этом урожайность на опытных полях осталась на высоком уровне.

Как рассказал «G» руководитель службы информационных технологий и телекоммуникаций ГК «Прогресс Агро» Дмитрий Шаин, компания выстраивает многоуровневую ИТ-архитектуру. «Мы используем широкий спектр решений: от классических веб-технологий и систем на платформе 1С до специализированных геоинформационных систем (ГИС) и инструментов трекинга. Отдельное внимание уделяем системам мониторинга, которые позволяют видеть картину в режиме реального времени. Базовую основу составляют корпоративные сервисы коммуникации — почта, защищенный мессенджер, ВКС и телефония, обеспечивающие бесшовное взаимодействие между подразделениями»,— рассказал господин Шаин.

Внедрение этих решений, по его словам, дает измеримый эффект. Главные критерии — это скорость принятия решений, прозрачность каждого этапа производства и логистики, а также безопасность данных. «Автоматизация позволяет нам в срок закрывать вопросы регламентированной отчетности и неукоснительно соблюдать требования законодательства РФ, что критически важно для стабильной работы»,— добавил он.

Глава ООО «Агросоюз Романовский» Алексей Каныгин рассказал, что нейросетевые алгоритмы задействованы для анализа хозяйственных решений с последующим выбором оптимальных сценариев. «Ведется планомерная автоматизация управленческих и операционных цепочек, что позволяет последовательно сокращать долю физического труда и ручного принятия решений»,— отметил господин Каныгин.

Он уточнил, что ежегодный объем капиталовложений в цифровизацию не является фиксированной величиной и варьируется в зависимости от актуальных производственных задач. «Объем инвестиций ежегодно меняется и зависит от текущих задач»,— уточнил Алексей Каныгин.

Селекция нового поколения

Значительный прорыв происходит в области селекции сои в России. Компания «Соко» внедряет элементы цифровизации и искусственного интеллекта на всех этапах работы — от создания банка данных о генотипах до продвижения готовых сортов, сообщил президент компании Олег Ширинян.

По его словам, цифровизация используется повсеместно: при формировании базы данных о генотипах сои для выявления наиболее перспективных из них, на каждом семенном участке остается цифровой след выполнения всех технологических операций, а для работы с клиентами создана мощная CRM-система. «При продвижении наших сортов сои активно используются ИИ-технологии. С этой целью для нас был создан и успешно используется специальный программный продукт»,— отметил Олег Ширинян.

Особое внимание компания уделяет использованию цифровых технологий в селекции. Совместно с партнерами «Соко» создает банк данных о генотипах сои и их внешних проявлениях (фенотипировании) с последующим обучением нейросети. «Цель — выявление генетических маркеров хозяйственно ценных признаков: сроков вегетации, устойчивости к неблагоприятным факторам, содержания протеина и масла»,— пояснил глава компании.

Результаты этой работы на основе анализов растений позволяют подобрать потенциально перспективных родителей для будущих сортов и оценить полученный от скрещивания материал. «Все это дает возможность сократить объем работ и сроки создания новых сортов сои»,— подчеркнул Олег Ширинян.

Ранее компания «Соко» совместно со Сколковским институтом науки и технологий запустила проект по автоматизации фенотипирования селекционного материала с применением искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Активно развивается и сотрудничество с Институтом цитологии и генетики СО РАН, в рамках которого с помощью молекулярно-генетических методов определяются перспективные для селекции линии сои.

Отвечая на вопрос, какой объем инвестиций закладывает компания на внедрение цифровых решений, Олег Ширинян отметил, что суммы могут варьироваться год от года, но в среднем это около 5% от выручки в год. «Однако, как показывает опыт наших зарубежных коллег, не менее 30% вложений в селекцию необходимо относить на внедрение новых ИТ-решений и цифровых технологий для совершенствования и таргетирования процесса селекции»,— добавил он.

Тормоз для развития

Несмотря на очевидные успехи, процесс цифровизации сталкивается с рядом проблем. Как отметил Дмитрий Шаин («Прогресс Агро»), главным барьером является не отсутствие «железа», а вопросы импортозамещения ПО и, что еще важнее, повышение цифровой грамотности персонала.

«Технологии могут быть сколь угодно совершенными, но их эффективность упирается в человеческий фактор. Чтобы цифровизация АПК заработала в полную силу, необходим комплексный подход: инвестиции в обновление парка техники и ПО, а также системная работа по обучению кадров, повышение цифровой грамотности. Именно инвестиции в человеческий капитал и технологическое обновление мы считаем драйвером роста. Комментировать конкретные объемы финансовых вложений мы не готовы в силу коммерческой конфиденциальности, но подчеркиваем: эта статья расходов для нас является приоритетной»,— отметил господин Шаин.

По мнению господина Каныгина (ООО «Агросоюз Романовский»), главный вызов — необходимость обучения сотрудников. «Людям требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям и освоить работу с новыми цифровыми инструментами»,— говорит он.

Олег Ширинян («Соко») в числе проблем, с которыми сталкиваются аграрии при внедрении цифровых технологий, в первую очередь называет недостаток квалифицированных кадров в области биоинформатики для перехода на современные подходы в селекции, основанные на генетических анализах селекционного материала. «Вузам необходимо при подготовке студентов красной линией через все дисциплины проводить возможности использования ИИ в практической работе. Формированию новых подходов с использованием ИТ-технологий нужно уделять значительно больше, чем сейчас, учебного времени. Все громче звучит проблема развития аутсорсингового доступа к вычислительным мощностям небольших компаний и творческих коллективов для решения конкретных машиноемких задач»,— отмечает господин Ширинян.

По его мнению, для того чтобы цифровизация АПК заработала в полную силу, необходимо стимулировать молодежь на получение образования на стыке наук, например генетики и информатики. «Сейчас недостаточно иметь хорошего биолога с последующим обучением его основам информатики — их нужно сразу готовить как биоинформатиков с доскональным знанием обеих наук. Но мне думается, что для движения с прогрессом в ногу необходимо стимулировать каждое успешное применение цифровых технологий, использование в работе ИИ, хотя бы освобождая от уплаты налогов обороты, связанные с развитием этих направлений»,— уверен эксперт.

Директор проектного офиса ООО «Миранда-медиа» Александр Токарь считает, что представители АПК при цифровизации сталкиваются с проблемой доступности инвестиционного кредитования из-за высоких процентных ставок, с технологическими и правовыми ограничениями, например проблемами ограничения на работу систем радиосвязи и геопозиционирования или ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов. Также, по его мнению, возникают сложности с расчетом экономических эффектов от внедрения систем. «Другая сторона вопроса — это консервативное отношение значимой доли аграрных компаний к цифровым технологиям. Дополнительно стоит отметить направление импортозамещения, например, в такой чувствительной части, как климатика, большинство животноводческих и птицеводческих производств используют зарубежные решения, опасаясь использовать отечественные решения, которые существуют»,— говорит господин Токарь.

По его мнению, необходимо субсидирование пилотных проектов со стороны государства для проверки гипотез и получения фактических данных об экономических и качественных эффектах от внедрения инновационных или уже разработанных решений. Во-вторых, это популяризация и информирование о хорошо зарекомендовавших себя решениях и мерах поддержки, которые можно получить. В-третьих, упрощение процесса получения мер поддержки.

Наталья Решетняк