В Новороссийске восстановили поврежденный при атаке БПЛА водовод

В Новороссийске завершили ремонт водовода, поврежденного в результате ночной атаки беспилотников. Подача воды жителям возобновлена в обещанные сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с прокурором региона Виктором Винецким осмотрел пострадавшие в результате атаки беспилотников объекты инженерной инфраструктуры города-героя.

Как отметил Вениамин Кондратьев, важно быть готовым к любым нештатным ситуациям, уделяя особое внимание объектам коммунальной инфраструктуры. Необходимо максимально быстро устранять последствия, не доставляя неудобств жителям и отдыхающим. Губернатор поручил увеличить количество аварийно-восстановительных бригад в сфере газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения, предусмотреть необходимое оборудование и технику.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко доложил, что поручение губернатора по оперативному возобновлению подачи воды выполнено в обещанные сроки — ремонтные работы завершили вечером 12 августа. В течение дня для жителей организовали подвоз воды.

Вениамин Кондратьев также осмотрел участок улицы, где перекрывали движение из-за повреждения дорожного полотна. Ремонт здесь также завершили вечером 12 августа. Специалисты демонтировали обрушившуюся секцию надземного путепровода, расчистили дорогу, устранили повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.

Губернатор поручил проработать с собственником вопросы восстановления путепровода, чтобы ремонт объекта не влиял на движение транспорта.

Алина Зорина