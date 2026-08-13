Бывший ядерный институт в Ростове выставили на торги за 52,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону на аукцион выставили здания и земельный участок по адресу Шолохова, 244 — бывшее место расположения Института исследований ядерной физики, впоследствии реорганизованного. Начальная цена составляет 52,4 млн руб. Объявление опубликовали на портале ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: земля.дом.рф Фото: земля.дом.рф

На продажу выставлены пять объектов недвижимости общей площадью 3 206,9 кв. метра, сооружение объемом 584 кубометра, а также земельный участок площадью 12 070 кв. метров. Имущество находится в федеральной собственности и реализуется по решению правительственной комиссии и правления ПАО Дом.РФ.

Заявки принимаются до 14 сентября, торги намечены на 18 сентября 2026 года. шаг аукциона — 525 тыс. руб., размер задатка — 5,2 млн руб.

Мария Хоперская