Около 600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

600 автомобильных средств ожидают проезда по Крымскому мосту днем 14 августа. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

По данным на 15:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания достигает около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра на данный момент нет.

По данным на 14:00 мск, в очереди на досмотр со стороны Тамани находилось 620 транспортных средств.

Алина Зорина