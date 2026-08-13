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Военные сбили над Севастополем 10 БПЛА

10 беспилотников ликвидировали над территорией Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас в Севастополе военные продолжают отражать атаку со стороны ВСУ. Работают авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Десять беспилотных летательных аппаратов уничтожили в районе Фиолента, Северной стороны и в Балаклавском районе.

Михаил Развожаев просит граждан не пренебрегать мерами безопасности. Гостям и жителям города необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил глава города.

Ранее на территории Севастополя снова была объявлена воздушная тревога, сбили четыре беспилотника.

Алина Зорина

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