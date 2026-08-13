Агрохолдинг «СТЕПЬ» ожидает рекордный урожай 2,3 млн т

В хозяйствах Агрохолдинга «СТЕПЬ» завершилась активная фаза уборки. По точным прогнозам специалистов, общий валовой сбор в хозяйствах «СТЕПИ» составит рекордные для компании 2,3 млн тонн сельхозпродукции. Ранее в благоприятные сезоны валовой сбор сельхозкультур в «СТЕПИ» составлял 2,1 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Завершена уборка пшеницы, ее валовой сбор вырос на 23% в сравнении с объемом прошлого года и составил почти 1 млн тонн. Общий валовой сбор по всем культурам в хозяйствах «СТЕПИ» на текущую дату превышает показатели прошлого года в среднем на 20%.

На данный момент продолжаются полевые работы в хозяйствах компании на Дону, Кубани и Ставрополье. В частности, идет уборка сахарной свеклы, почти завершена уборка зернобобовых и кормовых культур. Впереди — старт работ на полях подсолнечника и кукурузы.

Напомним, по данным правительства Ростовской области, в регионе в 2025 году было собрано 9 млн т зерна и зернобобовых культур, что на 22,2% меньше, чем в 2024 году. Урожай подсолнечника в 2025 году составил более 1 млн т, что на 34,4% меньше год к году. Незначительный рост — на 1,7% — показало лишь производство овощей. Общий объем собранной продукции составил 516,2 тыс. т. В 2026 году запланировано собрать не менее 10 млн т зерновых.

Для проведения уборочной кампании Агрохолдинг задействует собственную машинно-тракторную станцию (МТС) — более 2 тыс. ед. сельхозтехники, которые оснащены цифровыми системами, в том числе решениями для мониторинга и контроля в полях. Собственная цифровая экосистема помогает в режиме онлайн анализировать и контролировать производственные показатели и процессы, а использование ИИ — точно планировать операционную деятельность.

«В этом году на юге России погода более благоприятна для формирования урожая по сравнению с прошлыми сезонами экстремальной засухи,— отмечает генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.— Растения прошли ключевые этапы развития в более комфортных условиях увлажненной почвы, а урожайность ряда основных культур демонстрирует положительную динамику. По уборке многих культур мы идем с опережением традиционных графиков».

С опережением темпов прошлого года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах, сообщил Минсельхоз РФ. Обмолочено 18,6 млн га, собрано свыше 72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Пшеница уже убрана с площади 14,8 млн га, намолочено свыше 60 млн тонн — на 6 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого года.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что в стране ожидается хороший урожай, в том числе — восстановление урожайности на аграрном юге России: «В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю. У нас должны хорошо выстрелить южные регионы». В этом году ожидается урожай зерновых на юге России, по разным оценкам, на уровне 33–35 млн тонн, а прогнозы общего валового сбора зерновых в России находятся в диапазоне 135–140 млн тонн.