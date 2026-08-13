Над Севастополем сбили четыре БПЛА
Над территорией Севастополя ликвидировали четыре беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По его словам, сейчас военные в Севастополе отражают очередную атаку со стороны ВСУ. Работают авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны и в Балаклавском районе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев просит граждан не пренебрегать мерами безопасности. Гостям и жителям города необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил глава города.
Ранее на территории Севастополя снова была объявлена воздушная тревога.