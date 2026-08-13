Гастрономический фестиваль «Роза Хутор» впервые объединит курорты горного кластера Сочи

21–23 августа в горах Сочи пройдет Т-Банк Гастрофест — ежегодный гастрономический фестиваль. Гостей ждут локальные специалитеты, авторская кухня шеф-поваров лучших ресторанов трех горных курортов Сочи — «Роза Хутор», Курорта Красная Поляна и «Газпром Поляна», дегустации, мастер-классы и концерты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роза Хутор Фото: пресс-служба Роза Хутор

Центром фестиваля станет Горная Олимпийская деревня на курорте «Роза Хутор» (1100 метров над уровнем моря). Здесь откроется гастрономическое пространство с корнерами ресторанов, зонами отдыха, фотолокациями.

Главный продукт гастрономической программы фестиваля — арбуз. Шеф-повара приготовят его в разных вариациях, а в ресторанах «Роза Хутор» и Курорта Красная Поляна появится специальное фестивальное меню. Оно будет действовать с 17 по 23 августа в заведениях Kaf-Kas, «Варежка», «Высота 2390», «Дичь», Modus, «Груша», Bierkeller, «Бельведер», «Лихтенштейн», «Бумеранг», «Птицы захмелели», Aprs Ski и Roma.

В дни фестиваля на «Роза Хутор» будет доступен специальный тариф «Гастро-пасс». Он включает прогулочный билет на канатные дороги, посещение парка водопадов «Менделиха» и гастрономический сет в корнерах участников фестиваля на открытой площадке в Горной Олимпийской деревне: Bierkeller, «Эдельвейс», «Краснополянские ремесленники», Kaf-Kas, «Берлога», «Дичь». Приобрести гастро-пасс можно в кассах и онлайн-магазине курорта «Роза Хутор».

На Курорте Красная Поляна масштабная программа пройдет сразу на трех площадках: в ресторане-пивоварне «Птицы захмелели», рестобаре Aprs Ski и у фудтрака ресторана «Бумеранг» на живописной лужайке возле отеля «Панорама by Mercure Красная Поляна». На высоте 960 метров над уровнем моря гостей ждут танцевальные мастер-классы, выступления кавер-групп, DJ-сеты, большой пикник с летней программой для всей семьи, розыгрыш призов и караоке-вечеринка после заката. Доступ на все активности — свободный. Для подъема на высоту 960 Курорта необходимо приобрести прогулочный билет или подняться на автомобиле.

На курорте «Газпром» подготовили программу «Загар и завтрак в горах»: гости смогут начать утро в ресторане «Охотничий», а затем провести время у открытого бассейна.

Частью программы Т-Банк Гастрофеста станет первый в Сочи фестиваль альпак в питомнике «Пача Мама» на «Роза Хутор». Гости смогут познакомиться с животными, принять участие в тематических занятиях, включая йогу и арт-терапию, посетить гастрономическую программу. В меню фестиваля альпак — блюда южноамериканской кухни: овощное рагу пача-манка, тако с курицей и овощами, кукуруза и пирожки с фасолью энтонадос.

Музыкальная программа Гастрофеста объединит выступления диджеев и кавер-групп. В программе — DJ KeyZee, DJ Baydosov, DJ Gorpen, кавер-группы Pasta Cover и Desperados. 22 августа состоится выступление хэдлайнера фестиваля — Валерия Майромяна (BLIZKEY). 23 августа программу продолжит трибьют-шоу, посвященное Валерию Леонтьеву, Филиппу Киркорову, Майклу Джексону и Фредди Меркьюри.

Подробная программа Т-Банк Гастрофеста, список участников и условия приобретения «Гастро-пасса» доступны на сайте.

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»

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