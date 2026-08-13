В Краснодарском крае открыли 1,5 тысячи гостиничных номеров за семь месяцев

Кубань заняла первое место по приросту номерного фонда среди регионов ЮФО и СКФО: с января по июль 2026 года в крае открыто 1,5 тыс. номеров в отелях 3–5 звезд. Всего в ЮФО и СКФО за этот период введено 2,5 тыс. номеров. На Краснодарский край пришлось 60% нового номерного фонда, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на партнера NF GROUP Ольгу Широкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Второе место по приросту на юге заняла Карачаево-Черкесская Республика с 0,4 тыс. номеров, третье — Крым (0,3 тыс.).

Среди наиболее заметных открытий в Краснодарском крае — пятизвездочный Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa на 182 номера, четырехзвездочный «Lavicon Фрегат» на 497 номеров, а также отели «Приморье Residence», Luciano Vita Club и «Cosmos Smart Лазаревское».

Отмечается, что большинство новых номеров на юге открылись в категории «4 звезды» — 60%, на «3 звезды» пришлось 31%, на «5 звезд» — 9%.

Алина Зорина