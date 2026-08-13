Воздушная тревога объявлена в Севастополе

На территории Севастополя днем 13 августа объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правительства Севастополя, в период действия воздушной тревоги на территории города необходимо укрыться в безопасном помещении. Для этого подойдет цокольный этаж ближайшего здания или подземный переход, если он находится рядом. Прятаться под стенами домов запрещено. Безопасное расстояние от них составляет 30–50 м.

Если воздушная тревога застала в здании, необходимо спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Пользоваться лифтом жителям и гостям города не рекомендуют.

Если поблизости нет подземной парковки или подвала, следует найти помещение с несущими стенами. Необходимо сесть на пол у бетонной стены и пригнуться. Также следует закрыть окна и не подходить к ним. Наиболее безопасным местом в квартире во время действия воздушной тревоги на территории города является ванная комната.

Алина Зорина