Судью из Ростова-на-Дону объявили в межгосударственный розыск за взятки

Следствие объявило в розыск судью Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Наталию Цмакалову, подозреваемую во взяточничестве. Об этом сообщил корреспондент РАПСИ, присутствовавший на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Предъявить обвинение госпоже Цмакаловой не удалось: она скрылась. В апреле ее объявили в федеральный, а в мае — в межгосударственный розыск. По данным следствия, судья ранее неоднократно выезжала за границу, в том числе в Турцию и Италию.

Фигурант покинула страну одна под предлогом туристической поездки — за несколько дней до того, как в ВККС поступило представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела. Несовершеннолетнюю дочь она оставила с родителями в Ростовской области, сообщил представитель Следственного комитета РФ на заседании коллегии.

ВККС рассматривает вопрос о даче согласия на исполнение решения о заочном аресте подозреваемой.

Наталия Цмакалова обвиняется в пяти эпизодах получения взяток за вынесение неправосудных решений (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, она получала от заинтересованных лиц денежные средства за принятие решений в их пользу.

Мария Хоперская