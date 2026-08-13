Потери виноделов Дона от урагана достигли 50%

В Ростовской области последствия урагана от 25 июля серьезно затронули ряд винодельческих хозяйств: на отдельных участках потери урожая достигли 50 %, погибли ценные автохтонные сорта винограда («сибирьковый», «гусарский», «пухляковский», «красностоп золотовский» и «цимлянский черный»). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на игроков рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Шато Пино» Фото: винодельня «Шато Пино»

По оценке основателя «Винодельни Молчанова» Николая Молчанова, стихия уничтожила 8 га эксплуатационных площадей. Член Совета малых виноделен Игорь Губин прогнозирует снижение совокупного урожая примерно на 40 % к уровню прошлого года — с учетом не только урагана, но и засухи, а также возвратных заморозков.

При этом ряд хозяйств («Дача Сердюка», «Вина Арпчина») не пострадали. Виноделы отмечают системные проблемы отрасли: отсутствие устойчивых к граду сортов и низкую эффективность страхования — страховые выплаты полагаются лишь при критически низких объёмах урожая, не покрывающих реальные потери. Кроме того, новые устойчивые сорта, выведенные учёными, недоступны для виноградарей.

Несмотря на сокращение объемов, большинство виноделов не планируют резкого повышения цен: по их мнению, это грозит потерей покупателей и прибыли. Отдельные хозяйства ранее уже корректировали стоимость продукции, чтобы пережить неурожайные годы.

Наталья Белоштейн