В Ростове-на-Дону завершается разработка нескольких крупных проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 340 га — левобережья Дона восточнее Гребного канала, участка вдоль улицы Ходоша, района Кумженской рощи и территории у залива Ковш. По оценкам властей, после их реализации на проекты КРТ в столице Дона придется более 90% нового жилья. При таком масштабе основой новой застройки станут типовые планировочные решения. Как считает дизайнер Марина Хавронина, КРТ позволяет создавать комплексную городскую среду, но внутри нее нужны разные способы организации пространства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«При больших объемах строительства типовые планировки неизбежны, и сама по себе типизация не является проблемой. Важно, насколько хорошо исходное решение отвечает повседневным сценариям жизни и позволяет человеку адаптировать пространство под себя. Главный недостаток типовых планировок, на мой взгляд, не обязательно связан с площадью. Гораздо важнее, как она распределена.

Можно иметь приличный метраж, но получить длинные коридоры, недостаток хранения, неудобную расстановку мебели, конфликтующие двери или кухню, ограниченную проходами. В результате часть пространства фактически теряется, а интерьеру приходится компенсировать неудачную организацию площади. Иногда меньшая квартира оказывается удобнее большей именно потому, что пространство в ней организовано логичнее.

В типовой квартире многое зависит от того, насколько заранее продумано назначение каждого участка пространства: где человек будет хранить вещи, работать, отдыхать, заниматься бытовыми делами. Чем точнее это определено, тем меньше приходится жертвовать площадью ради удобства. В итоге типовая планировка — это скорее основа, чем готовый сценарий жизни. КРТ позволяет создавать комплексную городскую среду, но внутри этой среды людям все равно нужны разные способы организации собственного пространства».