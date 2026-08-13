В Ростовской области ищут инвестора для роботизированного логистического хаба

Власти Ростовской области приступили к подбору инвестора для возведения роботизированного складского комплекса класса «А+». Инициатором проекта выступает петербургская компания ООО «Семаргл». Стоимость проекта оценивается в 12-16 млрд руб. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на информацию первого заместителя губернатора Алексея Господарева.

Согласно расчетам экспертов, площадь комплекса может достичь 100 тыс. кв. м. Планируемая единовременная вместимость — более 180 тыс. паллетомест, а пропускная способность — до 900 тыс. куб. м грузооборота в сутки.

В качестве потенциальных площадок для размещения логистического хаба рассматриваются действующие логистические парки «Ростпромпарк» и NK 2.

Идея создания роботизированного склада ООО «Семаргл» получила поддержку на федеральном уровне. При этом на данный момент компания не ведет реализацию инвестиционных проектов в регионе и не числится в Реестре инвестиционных проектов Ростовской области.

Наталья Белоштейн