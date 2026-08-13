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В Томскстате подсчитали рост цен на бензин с начала 2026 года

За первые семь месяцев 2026 года потребительские цены на бензин самых распространенных марок в Томской области выросли почти на четверть. Это следует из сообщения Томскстата от 13 августа.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно подсчетам статистического ведомства, индекс цен на бензин марки АИ-92 составил с начала года 122%. Марка АИ-95 подорожала на 23,3%.

По опубликованным месяц назад данным Томскстата, в начале июля этого года цена литра бензина АИ-92 в Томске достигла 62,24 руб. Для АИ-95 этот показатель составил тогда 65,91 руб.

Валерий Лавский

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