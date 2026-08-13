Дефицит бюджета Ростовской области составил 14,8 млрд рублей в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2026 года фактический дефицит бюджета Ростовской области составил 14,8 млрд руб., что почти вдвое ниже планового показателя в 29,5 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в отчете об исполнении бюджета на сайте правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доходы региональной казны за шесть месяцев достигли 161,2 млрд руб. Основу доходной части составили налоговые и неналоговые поступления (130,3 млрд руб., или 48,4% от плана).

Наиболее высокие темпы исполнения зафиксированы по отдельным неналоговым статьям: доходы от использования госимущества исполнены на 186,1%, доходы от платных услуг — на 121,8%, а госпошлина — на 103,2%. Среди налоговых доходов выделяется налог на совокупный доход (61,9% исполнения) и налог на прибыль организаций (56,5%).

В то же время по ряду ключевых статей темпы освоения остаются ниже среднего: налог на доходы физических лиц исполнен лишь на 40,6%, а налоги на товары (работы, услуги) — на 42,7%.

Безвозмездные поступления в бюджет региона составили 30,9 млрд руб. (52,3% от годового плана). Существенную долю в них занимают межбюджетные трансферты: дотации исполнены на 61,7%, иные межбюджетные трансферты — на 81,6%, тогда как субсидии освоены лишь на 40,4%.

Расходная часть бюджета за отчетный период достигла 176 млрд руб. Наиболее высокий уровень исполнения отмечен в социальной сфере. Так, расходы на здравоохранение освоены на 63,5% (20,6 млрд руб.), в том числе амбулаторную помощь — на 70%, стационарную — на 64,1%. Расходы на образование исполнены на 57% (49,1 млрд руб.), при этом по отдельным направлениям показатели еще выше: среднее профессиональное образование — 60,8%, общее образование — 58,5%.

В то же время ряд направлений демонстрирует более низкие темпы освоения средств. Особенно заметно это в сфере национальной экономики: общий уровень исполнения здесь составил 28,9%. В частности, низко освоены средства на дорожное хозяйство (21%), водное хозяйство (17,6%) и благоустройство (16%). Также невысокий уровень исполнения зафиксирован по статье «Средства массовой информации» (31,5%) и «Обслуживание государственного долга» (всего 3,3%).

Дефицит бюджета в размере 14,8 млрд руб. финансируется за счет внутренних источников. Ключевым инструментом привлечения средств стало размещение государственных ценных бумаг на сумму 7,5 млрд руб. Кроме того, регион привлек бюджетные кредиты из других бюджетов (4,7 млрд руб.) и использовал иные механизмы управления ликвидностью, включая операции с остатками средств на единых счетах.

Наталья Белоштейн