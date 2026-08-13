В Таганроге создан запас топлива для экстренных служб и городского транспорта

В Таганроге для бесперебойной работы служб экстренного реагирования и автобусного парка создан достаточный запас топлива. Об этом в своем МАХ-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Чиновник признала напряженность ситуации на топливном рынке и выразила понимание усталости горожан от очередей на АЗС.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы стабилизировать обстановку», — подчеркнула Камбулова.

Вместе с тем на городских автозаправочных станциях собственных запасов топлива нет: работа ведется в режиме подвоза, при этом поставки характеризуются нестабильностью. Об этом в своем МАХ-канале сообщил заместитель главы города по вопросам экономики Олег Шеховцов.

По его данным, в Таганроге зафиксирован существенный разброс цен на топливо: стоимость бензина марки АИ-92 колеблется в диапазоне от 65,5 руб. до 119 руб. за литр, АИ-95 — от 72 руб. до 130 руб. за литр. На АЗС, где цена не превышает 90 руб. за литр, формируются очереди, насчитывающие до 50 автомобилей.

Наталья Белоштейн