Таганрогский завод «Мир» признан банкротом с долгом в 35,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Завод Мир» (Таганрог) банкротом с долгом в 35,5 млн руб. и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 11 января 2027 года. Решение принято по итогам рассмотрения отчета временного управляющего. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, процедура наблюдения в отношении ООО «Завод Мир» была введена в марте 2026 года, временным управляющим утвержден Григорий Маркарьян. К моменту судебного заседания в реестр требований кредиторов были включены претензии на общую сумму 35,5 млн руб.

По данным финансового анализа, представленного временным управляющим, предприятие признано неплатежеспособным, а восстановление его платежеспособности — невозможным. В заключении также отмечено отсутствие признаков фиктивного банкротства, при этом проверка на наличие признаков преднамеренного банкротства оказалась невозможной.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод Мир» образовано 11 июля 2022 года в Таганроге. Основной вид деятельности — производство крепежных изделий. Учредителем является Маргарита Грушина. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

В 2024 году выручка завода снизилась на 20% — до 65,8 млн руб., а чистая прибыль — на 24%, до 581 тыс. руб.

Наталья Белоштейн