Земли ростовского КФХ выставили на торги за 187 млн рублей

В Ростовской области выставили на торги земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие главе крестьянско-фермерского хозяйства Татьяне Благодарной. Начальная стоимость единого лота составляет 187,3 млн руб., следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имущество реализуется на открытом аукционе на площадке «Межрегиональная электронная торговая система». Заявки принимаются до 31 августа 2026 года, торги назначены на 3 сентября. Шаг аукциона установлен в размере 9,4 млн руб. Земельные участки находятся в залоге у банка. Полный перечень объектов приведен в документации к торгам.

Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Наталия Ященко. Она была утверждена Арбитражным судом Ростовской области в деле о банкротстве госпожи Благодарной.

Суд признал предпринимательницу банкротом как ликвидируемого должника и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 22 октября 2026 года. Татьяна Благодарная ранее самостоятельно обратилась с заявлением о несостоятельности. Крупнейшим кредитором является банк, который заявил о задолженности по кредитным договорам и поручительствам на 2,87 млрд руб.

По материалам дела, госпожа Благодарная входила в одну группу с ООО «Благодарное-А» и АО «Птицефабрика Белокалитвинская», в отношении которых также возбуждены дела о банкротстве. Компании и связанные с ними предприниматели выступали заемщиками, поручителями и залогодателями по обязательствам перед банком.

Сельскохозяйственную деятельность должник прекратил, источников для восстановления платежеспособности суд не установил. Статус главы КФХ госпожа Благодарная утратила в январе 2026 года — уже после подачи заявления о банкротстве.

Арбитраж также отказался объединить ее дело с банкротством бывшего супруга Вячеслава Благодарного. Суд указал, что процедуры находятся на разных стадиях: в деле господина Благодарного реестр кредиторов уже закрыт, проведено их собрание, готовятся торги и начато оспаривание сделок. Объединение производств, по мнению суда, привело бы к дополнительным расходам и затягиванию реализации имущества.

Тат Гаспарян