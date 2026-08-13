В Анапе 15 АЗС ограничили продажу топлива по картам и спецтранспорту

В Анапе по состоянию на 9:30 13 августа работают 26 автозаправочных станций. На 15 из них владельцы ограничили отпуск топлива — его продают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще на 14 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки автомобилей. Бензин АИ-92 и АИ-95 на четырех заправках отпускают не более 30 л, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо еще на четырех — до 40 л. На семи АЗС лимит для дизтоплива составляет 50 л, еще на четырех — 60 л.

АИ-92 доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 19, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо имеется на всех 26 работающих заправках.

В администрации Анапы отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня ситуация может измениться.

Жителей города призвали не закупать топливо впрок. По данным властей, это позволит сохранить доступность бензина и дизтоплива для водителей и сократить очереди на АЗС.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко