В Ростовской области сформируют перечень опасных инвазивных растений

Ростовская область приступила к формированию перечня инвазивных чужеродных растений, способных нанести ущерб местной экосистеме и биоразнообразию. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

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В ведомстве пояснили, что к указанным видам относятся растения, которые не признаны карантинными объектами, но были занесены на территорию Дона «по вине человека». Распространение такой флоры грозит обеднением природного разнообразия региона и вытеснением из него коренных видов.

Ранее в документах донского правительства была указана только аморфа кустарниковая. Теперь речь о расширении списка. Эта работа проводится в рамках ежегодного мониторинга видов грибов и растений, финансируемого из областного бюджета.

По данным Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология», к концу 2026 года российские ученые должны подготовить «Черную книгу» инвазивных видов растений. Такая необходимость обусловлена регулярным появлением указанных видов на фоне глобального потепления и роста экспортной торговли.

Мария Хоперская