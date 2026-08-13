В Новороссийске 13 августа проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 13 августа Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Учения запланированы в три периода: с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.

Во время тренировок военные отработают практические действия по отражению атак с применением артиллерийских установок.

На время стрельб в акватории запрещено плавание любых маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко