В электронной торговле малые компании Краснодара за год увеличили оборот на 16%

В Краснодаре самый заметный рост в e-commerce показывают небольшие компании. В первом полугодии 2026 года площадки с оборотом до 1 млн руб. в месяц увеличили оборот на 16% относительно первого полугодия 2025 года, а количество платежей выросло на 66%, средний чек при этом снизился почти на треть (30%) и составил 1,4 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в пресс-службе ЮMoney. Аналитики ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) изучили платежи пользователей в интернет-магазинах Краснодара с 1 января по 30 июня 2026 году и сравнили результаты с прошлогодними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Причина проста: современные платежные сервисы практически сравняли технологические возможности малого и крупного бизнеса. Если раньше небольшим компаниям было сложно предложить клиенту удобную оплату, автоматизацию или быстрый запуск интернет-магазина, то сегодня эти инструменты доступны практически каждому»,— прокомментировали эксперты ЮMoney.

По словам аналитиков, анализ транзакций краснодарцев в первой половине 2026 года иллюстрирует отказ от «демонстративного потребления». Свободные средства горожане перенаправили в сферы, обеспечивающие эмоциональный комфорт, саморазвитие и физическое благополучие.

«Безусловным лидером роста стала индустрия здоровья, окончательно перешедшая из категории модного тренда в базовую потребность. Оборот медицинских лабораторий в онлайне взлетел на 74%, а количество оплат — на 60% (средний чек скорректировался на 8%, до 3,3 тыс. руб.). Параллельно растет сегмент профилактики: онлайн-продажи спортивного питания и БАДов прибавили 19% в обороте и 26% в числе транзакций. Примечательно, что в этой категории средний чек вырос на 6%, достигнув внушительных 12,3 тыс. руб., что говорит о готовности краснодарцев инвестировать в долгосрочные курсы поддержания здоровья»,— рассказали в компании.

Второй ярко выраженный вектор интернет-покупок краснодарцев — туризм и развлечения. Статистика подтверждает закрепление тренда на внутренний туризм и короткие поездки выходного дня («сити-брейки»). Оборот регулярных автобусных перевозок увеличился на 32%, число оплат — на 30% (средний чек — 823 руб., –2% год к году). Парки развлечений удвоили количество онлайн-оплат, нарастив оборот на 84%, а средний чек здесь вырос на 21%, почти до 5 тыс. руб. Оборот и число оплат в танцевальных школах выросли в два раза при небольшом снижении чека на 11% (до 4,8 тыс. руб.).

Замыкают тройку лидеров цифровые товары. Оборот онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и электронных библиотек увеличился на 56%, а частота оплат выросла на 21%. Средний чек снизился на 22% (до 315 руб.).

Маргарита Синкевич