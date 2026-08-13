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Мусорный полигон загорелся в Горном Алтае на площади 700 кв. метров

В Республике Алтай загорелся мусорный полигон, расположенный у районного центра Чоя. О борьбе с огнем сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным ведомства, пожар охватил площадь 700 кв. м. В его тушении принимают участие 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Чойский район расположен на севере Горного Алтая. В его административном центре — селе Чоя — проживает около 2 тыс. человек.

Валерий Лавский

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