Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика временно приостановили работу

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Режим работы аэропортов Краснодара и Геленджика предусматривает прием и отправку рейсов в установленные временные интервалы. Краснодарская авиагавань принимает и отправляет рейсы с 09:00 до 23:00, аэропорт Геленджика — с 08:30 до 20:00.

Перевозчики информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Информацию о фактическом времени вылета можно уточнить непосредственно у авиакомпании или по онлайн-табло аэропортов.

На территории Краснодарского края сохраняется беспилотная опасность. В регионе также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик