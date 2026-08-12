После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 65 частных и 29 МКД

В Новороссийске после ночной атаки беспилотников рабочие группы обследовали 94 жилых объекта. Речь идет о 65 частных домах и 29 многоквартирных зданиях. Подомовые обходы районные администрации проводили в течение дня, при этом в Восточном районе обследование продолжается, сообщил глава города Алексей Кравченко в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Наибольшее количество повреждений зафиксировали в Восточном районе. Специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из которых практически разрушены. Кроме того, обследовали шесть многоквартирных домов и 280 квартир.

В Центральном районе поступили 24 заявки на обследование. Специалисты осмотрели девять частных домов и 13 многоквартирных зданий, в которых расположены 15 квартир. Основные повреждения здесь связаны с выбитыми окнами. Еще шесть заявок остаются в работе.

В Приморском районе повреждения получили два многоквартирных дома и 28 квартир. Одна квартира полностью разрушена. В остальных зафиксировали повреждения окон, дверей и стен. Частично пострадали также 22 частных дома. Комиссии предстоит обследовать еще три объекта.

В Южном районе специалисты выявили повреждения девяти квартир в восьми многоквартирных домах. В работе комиссии остается одна квартира.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули штаб для координации работы оперативных служб по устранению последствий атаки.

Массированная атака беспилотников на побережье Краснодарского края произошла в ночь на 12 августа. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок. Число пострадавших достигло как минимум 24 человек. 12 из них госпитализировали, взрослый и ребенок находятся в тяжелом состоянии. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно. Наибольшие повреждения пришлись на Новороссийск.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 августа силы ПВО уничтожили 502 беспилотника над территориями восьми регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря.

Мария Удовик