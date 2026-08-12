В Новороссийске восстановили движение по Магистральной после обрушения путепровода

В Новороссийске полностью восстановили движение транспорта по улице Магистральной после обрушения надземного путепровода во время ночной атаки беспилотников. Аварийно-восстановительные работы на участке начали в 07:00. Специалисты демонтировали поврежденную конструкцию, расчистили дорожное полотно и устранили повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обрушившаяся конструкция представляла собой галерею длиной около 50 м. Для ее демонтажа специалисты распилили и разрезали секцию на отдельные части. Фрагменты затем вывезли с помощью большегрузной техники. В восстановительных работах участвовали сотрудники и техника предприятий Новороссийска.

После завершения основных работ дорожное полотно расчистили, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранили. Сейчас движение автомобилей по Магистральной осуществляется в штатном режиме, проезд открыт.

Путепровод обрушился в ночь на 12 августа во время массированной атаки беспилотников на побережье Краснодарского края. Наибольший ущерб пришелся на Новороссийск. В городе получили повреждения жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры. После завершения атаки городские службы приступили к обследованию территорий и ликвидации последствий.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденную инфраструктуру. Работы на Магистральной в Новороссийске начали утром 12 августа.

Атака затронула и другие территории Краснодарского края. По данным властей, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Число пострадавших достигло как минимум 24 человек. 12 пострадавших госпитализировали, взрослый и ребенок находятся в тяжелом состоянии. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Мария Удовик