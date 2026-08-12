В Новороссийске открыли движение по Магистральной после атаки БПЛА

Движение транспорта по улице Магистральной в Новороссийске полностью восстановили после обрушения надземного путепровода во время ночной атаки беспилотников. Аварийно-восстановительные работы на участке начали в 07:00. Специалисты демонтировали обрушившуюся конструкцию, расчистили дорожное полотно и устранили повреждения высоковольтных и троллейбусных линий, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обрушившийся путепровод представлял собой галерею длиной около 50 м. Для демонтажа конструкцию распилили и разрезали на отдельные части. После этого фрагменты вывезли с использованием большегрузной техники. В работах также задействовали специалистов и технику предприятий Новороссийска.

По итогам работ дорожное полотно расчистили, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранили. Сейчас автотранспорт по Магистральной движется в штатном режиме, проезд открыт.

Обрушение путепровода произошло во время массированной атаки беспилотников на побережье Краснодарского края в ночь на 12 августа. Наибольшие повреждения пришлись на Новороссийск. В городе были повреждены жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры. После атаки городские службы приступили к обследованию территорий и устранению последствий.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденную инфраструктуру. В Новороссийске аварийно-восстановительные работы на Магистральной начали утром 12 августа.

Массированная атака затронула также другие территории Краснодарского края. По данным властей, в результате налета погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Число пострадавших выросло как минимум до 24 человек. 12 из них госпитализировали, двое — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Мария Удовик