Пожар на складе под Краснодаром локализовали
Крупный пожар в складском помещении в хуторе Ленина в пригороде Краснодара локализовали, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев. Возгорание возникло днем 12 августа в здании, где хранилась пластиковая продукция. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м. Кроме того, огонь распространился на сухую растительность на прилегающей территории площадью 500 кв. м.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ранее существовала угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные МЧС России приняли меры для локализации возгорания и недопущения перехода огня на большую площадь.
С территории склада эвакуировали 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара первоначальную группировку увеличили с 45 специалистов и 17 единиц техники до 86 человек и 30 единиц техники.
По уточненной информации, пожар произошел в складском помещении с пластиковой продукцией. Одновременно с тушением здания пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Работы на месте продолжаются.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также привели статистику пожаров с начала 2026 года. С января в регионе зарегистрировали 3 тыс. пожаров. В результате происшествий погибли 99 человек, еще 69 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в Краснодарском крае произошло 3,4 тыс. пожаров, при которых погибли 110 человек, а 63 человека получили травмы.
Таким образом, за год число зарегистрированных пожаров в регионе снизилось с 3,4 тыс. до 3 тыс. случаев. Количество погибших сократилось со 110 до 99 человек. При этом число пострадавших с травмами выросло с 63 до 69.
В числе основных причин пожаров в Краснодарском крае называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, умышленные поджоги и неисправность печного оборудования.
Ранее в июле пожар произошел в Анапе на улице Гребенской. На территории стадиона «Спартак» загорелась трибуна площадью 30 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.