Пожар на складе под Краснодаром локализовали

Крупный пожар в складском помещении в хуторе Ленина в пригороде Краснодара локализовали, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев. Возгорание возникло днем 12 августа в здании, где хранилась пластиковая продукция. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м. Кроме того, огонь распространился на сухую растительность на прилегающей территории площадью 500 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее существовала угроза дальнейшего распространения огня. Пожарные МЧС России приняли меры для локализации возгорания и недопущения перехода огня на большую площадь.

С территории склада эвакуировали 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара первоначальную группировку увеличили с 45 специалистов и 17 единиц техники до 86 человек и 30 единиц техники.

По уточненной информации, пожар произошел в складском помещении с пластиковой продукцией. Одновременно с тушением здания пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Работы на месте продолжаются.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также привели статистику пожаров с начала 2026 года. С января в регионе зарегистрировали 3 тыс. пожаров. В результате происшествий погибли 99 человек, еще 69 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в Краснодарском крае произошло 3,4 тыс. пожаров, при которых погибли 110 человек, а 63 человека получили травмы.

Таким образом, за год число зарегистрированных пожаров в регионе снизилось с 3,4 тыс. до 3 тыс. случаев. Количество погибших сократилось со 110 до 99 человек. При этом число пострадавших с травмами выросло с 63 до 69.

В числе основных причин пожаров в Краснодарском крае называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, умышленные поджоги и неисправность печного оборудования.

Ранее в июле пожар произошел в Анапе на улице Гребенской. На территории стадиона «Спартак» загорелась трибуна площадью 30 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.

Мария Удовик