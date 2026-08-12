В Сочи Парке в седьмой раз отметят День рождения Змея Горыныча

Праздничные мероприятия в честь сказочного именинника пройдут с 28 по 30 августа и станут финальным аккордом лета в первом тематическом парке страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

Сочи Парк — это вселенная, построенная вокруг персонажей и сюжетов из русских сказок. Поэтому с размахом отмечать дни рождения волшебных героев давно стало для парка доброй традицией. Так, в последние выходные лета здесь уже в седьмой раз пройдет фестиваль День рождения Змея Горыныча.

Помимо обычной развлекательной программы, включающей пенную дискотеку, мыльное шоу, музыкальные и анимационные представления, в этом году вновь откроется творческая мастерская «Голова Горыныча», где гости смогут создать и расписать памятный сувенир — картонную голову именинника. А по вечерам на Главной сцене Фестивальной площади можно будет посмотреть эффектное огненное шоу. Кроме того, в эти дни гостей ждут финальные показы цирковой феерии «Код нереальности» — труппа Казанского государственного цирка при участии артистов Цирка Никулина завершает летние гастроли в Сочи Парке.

«Мы привыкли, что Змей Горыныч — это не злодей, а добрый друг и заводила, чьим именем назван самый популярный аттракцион в парке. Поэтому его день рождения мы превратили в точку притяжения для тех, кто хочет попрощаться с уходящим летом ярко и с юмором. Благодаря таким необычным праздникам наши гости получают возможность посещать уникальные тематические мероприятия в любое время года. Сразу после Дня рождения Змея Горыныча мы начнем подготовку к еще одному фестивалю — Дню рождения Бабы Яги, который в этом году пройдет с 17 октября по 15 ноября»,— говорит генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Как и в прошлом году, гости смогут посетить трехдневный праздник по цене двух дней — для этого достаточно приобрести специальный билет по выгодной цене на все праздничные выходные. Больше информации — на сайте sochipark.ru.

https://www.sochipark.ru/

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