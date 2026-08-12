Поврежденные при атаке БПЛА учреждения Новороссийска восстановят к 1 сентября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил восстановить образовательные учреждения Новороссийска, пострадавшие при атаке беспилотников, до начала нового учебного года. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В результате атаки повреждения получили три социальных объекта Новороссийска: общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа. В одной из школ пострадал фасад. На территории техникума после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание мастерских, пожар ликвидировали. В здании спортивной школы выбило стекла.

Господин Кондратьев поручил провести необходимые восстановительные работы таким образом, чтобы 1 сентября учебный процесс начался в штатном режиме. По его словам, День знаний должен состояться вовремя, а ученики должны встретить его в своих образовательных учреждениях.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что восстановительные работы завершат в установленный срок и они не повлияют на начало учебного процесса.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил оперативно оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате атаки БПЛА. По его словам, в ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированному налету нескольких сотен беспилотников, целями которого стали гражданские объекты.

Наибольшие повреждения получил Новороссийск, где помимо жилых домов пострадала городская инфраструктура. Повреждения жилых домов также зафиксировали в Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.

Господин Кондратьев поручил главам муниципалитетов оперативно решать вопросы жителей, пострадавших в результате атаки. Речь идет о восстановлении документов, помощи в ремонте поврежденного имущества и получении предусмотренных выплат.

Мария Удовик