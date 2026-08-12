Оперштаб Кубани опроверг сообщения о срочном сборе крови в Новороссийске
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы объявленном срочном сборе донорской крови в Новороссийске после атаки БПЛА. Эти сообщения не соответствуют действительности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным краевого министерства здравоохранения, в медицинских учреждениях Новороссийска имеется достаточный запас донорской крови. Новороссийский филиал ГБУЗ «СПК» работает в штатном режиме.
Оперштаб призвал жителей ориентироваться на информацию официальных источников и не распространять недостоверные сообщения.
Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.