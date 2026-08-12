На Кубани пресекли перевозку 4,5 тонны рыбы без ветеринарных документов

В Успенском районе Краснодарского края пресекли перевозку 4,5 тонны свежемороженой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов. Грузовик сотрудники Россельхознадзора совместно с полицией остановили на стационарном посту ДПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

При досмотре в автомобиле обнаружили 4,5 тонны свежемороженой кефали и толстолобика. Рыбу везли из Ростовской области. Груз предназначался для поставщиков на территории Краснодарского края.

Государственный инспектор Россельхознадзора установил, что у партии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Они должны подтверждать происхождение продукции и ее безопасность. Кроме того, электронные документы на груз не оформляли в системе «Меркурий».

Отсутствие документов стало нарушением требований ветеринарного законодательства, а также технических регламентов, регулирующих безопасность пищевой продукции и рыбной продукции.

По факту выявленного нарушения Россельхознадзор принял необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Проверку провели сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с полицией. Нарушение выявили во время контроля перевозки продукции на территории Успенского района.

Одновременно Краснодарский край продолжает увеличивать объемы поставок молочной продукции на внешние рынки. С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора из региона экспортировали 3,1 тыс. тонн молочных товаров.

Поставки кубанской молочной продукции осуществлялись в Абхазию, Южную Осетию, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Грузию и Израиль.

Мария Удовик