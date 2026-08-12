Сильные дожди с грозами и градом ожидаются на Кубани 12 августа

В Краснодарском крае до конца суток 12 августа действует штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений. Местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 20–22 м/с, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, ссылаясь на данные синоптиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется до конца 12 августа. Предупреждение распространяется на территории Краснодарского края.

В ближайшие часы в отдельных районах края ожидаются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и градом. Одновременно усилится ветер, его порывы при прохождении неблагоприятных погодных явлений могут составить 20–22 м/с.

Ранее сообщалось, что очередное ухудшение погоды ожидается в восточных районах Краснодарского края с вечера 13 августа до утра 14 августа. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

При этом 12 августа в Краснодарском крае ожидается пик жары. Температура воздуха может подняться до +36 градусов. После этого в регионе прогнозируется заметное снижение температуры.

К концу рабочей недели на большей части территории Краснодарского края температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. В Краснодаре ожидается от +27 до +29 градусов. Ночью также станет прохладнее.

Мария Удовик