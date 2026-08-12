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Больница Новороссийска приняла пострадавших после ночной атаки БПЛА

Городская больница №1 Новороссийска в ночь после атаки беспилотников работала в экстренном режиме и принимала пациентов с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших были люди с крайне тяжелыми повреждениями, сообщил главный врач медучреждения Валерий Корхмазов.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, больница продолжала работу без остановки. Пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей, тактика лечения по каждому случаю согласовывается с краевыми учреждениями здравоохранения.

Родственников пациентов попросили сохранять терпение. В больнице заявили, что каждому пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь в соответствии с действующими стандартами и клиническими рекомендациями.

Отдельно господин Корхмазов отметил работу бригад скорой помощи. Врачи и фельдшеры выезжали на вызовы во время атаки, оказывали помощь на месте и доставляли пострадавших в больницу.

Главный врач также выразил соболезнования родственникам погибших и поблагодарил сотрудников больницы — врачей, медсестер, санитаров и водителей — за работу в течение ночи.

Анна Гречко

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