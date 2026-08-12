Число пострадавших после атаки БПЛА на Кубань выросло до 24

Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край выросло до 24 человек. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко / Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко / Коммерсантъ

По его данным, 12 пострадавших госпитализированы. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии. Остальным медицинская помощь оказана амбулаторно.

Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, где повреждено около 60 жилых домов. Комиссии начали оценивать ущерб. Пунктов временного размещения в городе нет: часть жителей разместилась в гостиницах, остальные — у родственников.

В Геленджике, в микрорайоне Голубая Бухта, повреждены около 20 домов, три из них полностью разрушены. Пострадавшим предоставили временное жилье в санаториях.

Повреждения также получили частные дома в Анапе и Темрюкском районе. Губернатор поручил в кратчайшие сроки решить вопросы жителей, связанные с восстановлением документов, ремонтом жилья и получением положенных выплат.

Анна Гречко