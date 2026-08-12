Больница Новороссийска отчиталась о ночной работе после атаки БПЛА

Городская больница Новороссийска в ночь после атаки работала в экстренном режиме и принимала пациентов с различными травмами. Медицинское учреждение оказывало помощь пострадавшим с легкими и крайне тяжелыми повреждениями. Об этом сообщил главный врач городской больницы №1 Валерий Корхмазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, больница как экстренное учреждение города всю ночь продолжала работу без остановки. Врачи принимали пациентов с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть люди с крайне тяжелыми повреждениями, также зафиксированы погибшие. Главный врач выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что разделяет их боль и утрату.

Родственников пациентов, которые сейчас проходят лечение в больнице, попросили сохранять терпение. Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов. Тактику лечения по каждому случаю согласовывают с краевыми учреждениями здравоохранения.

Каждому пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь в соответствии с действующими стандартами и клиническими рекомендациями. В больнице продолжают следить за состоянием пострадавших и проводить необходимое лечение.

Отдельно главный врач отметил работу сотрудников скорой медицинской помощи. По его словам, врачи и фельдшеры выезжали на вызовы в условиях атаки, оказывали помощь непосредственно на местах и доставляли пострадавших в больницу. Он подчеркнул, что сотрудники скорой работали с риском для собственной жизни и благодаря их действиям удалось спасти многие жизни.

Господин Корхмазов также поблагодарил весь коллектив городской больницы за работу в течение ночи. В числе сотрудников, которым он выразил благодарность, были врачи, медицинские сестры, санитары и водители.

Мария Удовик