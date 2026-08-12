Кассация рассмотрит дело о сносе коттеджного поселка «Буревестник» в Ольгинке

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре в пятницу, 14 августа, рассмотрит жалобу владельцев коттеджей в поселке «Буревестник» в селе Ольгинка Туапсинского района Кубани. Они пожаловались на изъятие земель и обязание их снести свою недвижимость. Сведения об этом опубликованы на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ноябре минувшего года районный суд удовлетворил иск прокуратуры, истребовав в пользу государства 65 земельных участков, принадлежащих 54 лицам. Построенные на них жилые здания признаны самостроями, подлежащими сносу. В числе ответчиков оказались Ольга и Кирилл Хахалевы — мать и сын скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. В начале мая крайсуд поддержал это решение.

Как ранее выяснил «Ъ-Кубань», изначально участок площадью 0,5 га в 1991 году выделялся компании «Сургутспецжилстрой» как земли промышленности для строительства базы комплектации и бытового корпуса. Там началось возведение гаражных боксов, которые в 2003 году были выставлены на продажу. Впоследствии вид разрешенного использования массива был изменен с «гаражей» на «жилые объекты», а затем участки под зданиями выкуплены у муниципалитета по льготной цене. Так образовался коттеджный поселок «Буревестник».

В 2024 году прокуратура Туапсинского района вдруг выяснила, что участок под поселком относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, границы которой были установлены в 1988 году, и здесь запрещено размещать объекты иного назначения. Кроме того, земли выбыли из госсобственности незаконно, так как распоряжаться ими вправе только Краснодарский край, а не муниципалитет, заявило надзорное ведомство.

Владельцы коттеджей настаивали на том, что земля и коттеджи были приобретены возмездно, право собственности зарегистрировано в ЕГРН и на момент сделок участки не имели никаких обременений. При этом они подчеркивали, что имущество выбыло из публичной собственности по воле уполномоченных органов — главы МО Туапсинский район и Департамента имущественных отношений Краснодарского края, который получил плату за участки. С завершения всех сделок прошло более 10 лет. Все это время суды узаконивали постройки на этих землях, а Росреестр регистрировал права на коттеджи. Истребовать у них земли нельзя ни ввиду истечения сроков исковой давности, ни ввиду добросовестности приобретения, заявляли ответчики.

Однако суды все равно в этом споре приняли сторону прокуратуры, что заставило ответчиков продолжить обжалования.

Представитель одного из участников дела Андрей Галандарев рассказал «Ъ-Кубань», что ответчики построили свои кассационные жалобы в том числе на существовании ранее принятых этими же судами решений, подтверждающих их права. Эти решения до настоящего времени не оспаривались и не отменялись.

«Также мы указываем на то, что обязанность по сносу построек необоснованно возложена на лиц, которые их не создавали и первичными приобретателями земельных участков у муниципалитета не являлись. Понуждать же к сносу можно только тех, кто виновен в правонарушении. Ряд ответчиков при покупке этих объектов проявили должную осмотрительность, и суды их вину в каких-либо нарушениях не установили»,— заявил господин Галандарев.

Михаил Волкодав