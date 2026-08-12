В Адыгее отменили фестиваль адыгейского сыра из-за мер безопасности

Ежегодный фестиваль адыгейского сыра в Адыгее в 2026 году проводить не будут. Решение организаторы приняли с учетом текущей обстановки и действующих мер безопасности. Фестиваль проходил в республике с 2010 года, а в 2025 году его посетили 70 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Организаторами мероприятия выступают министерство сельского хозяйства Республики Адыгея и республиканский комитет по туризму и курортам. Традиционно фестиваль проводят в сентябре на разных туристических площадках в горной части региона.

Программа мероприятия включает мастер-классы по сыроварению и концерты. На фестивальных площадках также работают сырные лавки и фермерские торговые ряды. Мероприятие позиционировалось как одно из главных гастрономических событий Кавказа.

В оргкомитете подчеркнули, что решение отказаться от проведения фестиваля в 2026 году не означает прекращения мероприятия в дальнейшем. В республике продолжается строительство этнопарка «Дегуакская поляна», который должен стать постоянной площадкой для проведения фестиваля адыгейского сыра.

По данным правительства Адыгеи, реализация проекта этнопарка позволит создать современное пространство для сохранения и популяризации адыгейской культуры, традиций и гастрономического наследия. После завершения проекта площадку планируют использовать для проведения фестиваля.

В 2025 году фестиваль посетили около 70 тыс. человек. В текущем году организаторы решили отказаться от мероприятия с учетом обстановки и требований безопасности. При этом проведение фестиваля в последующие годы сохраняется в планах организаторов.

Мария Удовик