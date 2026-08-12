В Краснодаре 12 августа топливо доступно на 81 АЗС

По состоянию на 13:00 12 августа в Краснодаре работают 81 автозаправочная станция. На фоне изменения ситуации в течение дня данные о наличии топлива могут меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 54 АЗС, АИ-95 — на 43, АИ-100 — на девяти. Дизельное топливо есть на 78 автозаправочных станциях.

В сети «Роснефть» топливо отпускают на станциях на улицах Селезнева, Уральской, Котовского, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Кубанской Набережной и Крупской. Также работают АЗС на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина и возле станицы Елизаветинской.

У «Лукойла» действуют станции на Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе и Коммунаров.

АЗС «Газпрома» работают на Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо доступно на Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар.

Работают станции Rusoil на Дальней, Бабушкина, Селезнева, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской. АЗС «Татнефть» действует на Ростовском шоссе, VP — возле поселка Индустриального, «СитиОйл» — на Мачуги и Ростовском шоссе. В сети Teboil работают станции на Московской, Российской, Сормовской и Красных Партизан.

Кроме того, топливо доступно на АЗС «Уфимнефть» на Дзержинского, Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе, Atan — на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на Красных Партизан. АЗС «КТК» работает на Александра Покрышкина, «Ирбис» — на Степана Разина, PNB — на Монтажников и Шевченко, «Сивнефть» и «Партнер» — на Уральской, «ОПТИ» — на Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября.

На ряде станций собственники ввели ограничения на отпуск топлива: его наливают только в баки автомобилей. Еще 24 АЗС временно не отпускают топливо. Девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг.

Мария Удовик