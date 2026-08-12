СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты Краснодарского края. В результате погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, 12 августа украинские формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры в регионе. Среди погибших — восьмилетний ребенок в Новороссийске и мужчина в поселке Волна Темрюкского района, погибший из-за падения обломков беспилотника.

В Новороссийске пострадали восемь человек, в Анапе — два, в Геленджике — два. Точное число пострадавших следственные органы устанавливают.

Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ. На местах происшествий работают следственные группы, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства.

В СКР заявили, что действиям украинских военнослужащих будет дана правовая оценка в рамках уголовного законодательства.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Анна Гречко