СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты Краснодарского края. В результате погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщили в пресс-службе СКР.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По версии следствия, 12 августа украинские формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры в регионе. Среди погибших — восьмилетний ребенок в Новороссийске и мужчина в поселке Волна Темрюкского района, погибший из-за падения обломков беспилотника.
В Новороссийске пострадали восемь человек, в Анапе — два, в Геленджике — два. Точное число пострадавших следственные органы устанавливают.
Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ. На местах происшествий работают следственные группы, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства.
В СКР заявили, что действиям украинских военнослужащих будет дана правовая оценка в рамках уголовного законодательства.
Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.